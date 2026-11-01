Arbeits(un)fähig? NEOS wollen neue Zwischenstufe

Wer gilt dann noch als arbeitsunfähig?

Wer nach Jahrzehnten in einem körperlich anstrengenden Beruf nicht mehr Vollzeit arbeiten kann, soll mit reduzierter Arbeitszeit und einem finanziellen Zuschuss im Job bleiben können. „Bisher war unser System sehr auf Schwarz-Weiß-Denken ausgelegt: Entweder du bist voll arbeitsfähig oder gar nicht. Dabei gibt es genug Schattierungen dazwischen“, sagt Gasser. Damit das gelingt, brauche es auch frühzeitige Umschulungen, gezielte Hilfe beim Wiedereinstieg und eine Reform des Rehageldes. Die Forderung nach Strafzahlungen an Unternehmen sei für ihn eine „Kindesweglegung“.