Schmerzvoller Abschied vom geliebten Vierbeiner

Der Tod eines Tieres reißt für viele Menschen eine Lücke in ihr Leben. Was bleibt, sind Erinnerungen und der Wunsch würdevoll Abschied zu nehmen. Ob Urne, Tierfriedhof oder Erinnerungsstein – jeder darf seinen eigenen Weg finden, um zu Trauern.
Es gibt diesen einen Moment, vor dem sich jeder fürchtet, der sein Leben mit einem Tier teilt. Plötzlich ist da Stille. Das Körbchen ist leer. Kein leises Trippeln, kein erwartungsvoller Blick, kein Schnurren. All die kleinen Gewohnheiten, die so selbstverständlich zum Alltag gehört haben, fehlen mit einem Schlag.
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