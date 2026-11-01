Schmerzvoller Abschied vom geliebten Vierbeiner

Es gibt diesen einen Moment, vor dem sich jeder fürchtet, der sein Leben mit einem Tier teilt. Plötzlich ist da Stille. Das Körbchen ist leer. Kein leises Trippeln, kein erwartungsvoller Blick, kein Schnurren. All die kleinen Gewohnheiten, die so selbstverständlich zum Alltag gehört haben, fehlen mit einem Schlag.