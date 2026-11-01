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Minderjähriger gefasst

Terrorhinweis: Russischer Geheimdienst dankt USA

Ausland
01.11.2026 18:07
Der Zarizyno-Schlosspark befindet sich am Südrand von Moskau.
Der Zarizyno-Schlosspark befindet sich am Südrand von Moskau.(Bild: APA/AFP)
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Von krone.at

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat nach Hinweisen aus den USA einen terrorverdächtigen Minderjährigen festgenommen. Der Jugendliche soll einen Anschlag im Zarizyno-Schlosspark geplant haben.

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„Wir danken der amerikanischen Seite für die bereitgestellte Information“, erklärte der Geheimdienst nach der Festnahme. Den Angaben nach veröffentlichte der Verdächtige ein Foto von sich online, das ihn mit Sturmhaube, in Kampfkleidung und „einem Gegenstand, der einer automatischen Waffe ähnelt“ im Zarizyno-Schlosspark am Südrand von Moskau zeigt.

Suchanfragen des Teenagers waren verdächtig
Die Aufnahme sei auf Englisch mit den Worten „I found a place“ (deutsch: „Ich habe einen Ort gefunden“) gekennzeichnet worden. Bei der Festnahme des Teenagers seien in seiner Wohnung die genutzte Kleidung und die Gegenstände aus seiner vorherigen Veröffentlichung gefunden worden. Zudem habe der Verdächtige eine „bedeutende Zahl“ von Suchanfragen im Internet über „Terrorakte, Massenmorde und andere gewaltsame Aktionen“ abgesetzt.

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Warnung auch von der deutschen Botschaft
Aufgrund des US-Hinweises wurden am Samstag alle Massenveranstaltungen im Park abgesagt und die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt. Auch die deutsche Botschaft in Moskau hatte in einem Rundschreiben vor dem Besuch von Zarizyno gewarnt.

Das Zarizyno-Reservat im Süden Moskaus wurde von Katharina der Großen als Landgut vor den Toren der Stadt geplant und teilweise fertiggestellt. Park und Bauwerke wurden vor rund 20 Jahren restauriert.

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