Terrorhinweis: Russischer Geheimdienst dankt USA

Suchanfragen des Teenagers waren verdächtig

Die Aufnahme sei auf Englisch mit den Worten „I found a place“ (deutsch: „Ich habe einen Ort gefunden“) gekennzeichnet worden. Bei der Festnahme des Teenagers seien in seiner Wohnung die genutzte Kleidung und die Gegenstände aus seiner vorherigen Veröffentlichung gefunden worden. Zudem habe der Verdächtige eine „bedeutende Zahl“ von Suchanfragen im Internet über „Terrorakte, Massenmorde und andere gewaltsame Aktionen“ abgesetzt.