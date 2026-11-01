Minderjähriger gefasst
Terrorhinweis: Russischer Geheimdienst dankt USA
Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat nach Hinweisen aus den USA einen terrorverdächtigen Minderjährigen festgenommen. Der Jugendliche soll einen Anschlag im Zarizyno-Schlosspark geplant haben.
„Wir danken der amerikanischen Seite für die bereitgestellte Information“, erklärte der Geheimdienst nach der Festnahme. Den Angaben nach veröffentlichte der Verdächtige ein Foto von sich online, das ihn mit Sturmhaube, in Kampfkleidung und „einem Gegenstand, der einer automatischen Waffe ähnelt“ im Zarizyno-Schlosspark am Südrand von Moskau zeigt.
Suchanfragen des Teenagers waren verdächtig
Die Aufnahme sei auf Englisch mit den Worten „I found a place“ (deutsch: „Ich habe einen Ort gefunden“) gekennzeichnet worden. Bei der Festnahme des Teenagers seien in seiner Wohnung die genutzte Kleidung und die Gegenstände aus seiner vorherigen Veröffentlichung gefunden worden. Zudem habe der Verdächtige eine „bedeutende Zahl“ von Suchanfragen im Internet über „Terrorakte, Massenmorde und andere gewaltsame Aktionen“ abgesetzt.
Warnung auch von der deutschen Botschaft
Aufgrund des US-Hinweises wurden am Samstag alle Massenveranstaltungen im Park abgesagt und die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt. Auch die deutsche Botschaft in Moskau hatte in einem Rundschreiben vor dem Besuch von Zarizyno gewarnt.
Das Zarizyno-Reservat im Süden Moskaus wurde von Katharina der Großen als Landgut vor den Toren der Stadt geplant und teilweise fertiggestellt. Park und Bauwerke wurden vor rund 20 Jahren restauriert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.