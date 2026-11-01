Wer bin ich jetzt noch, ganz ohne dich?

Wenn ein geliebter Mensch stirbt, bleiben tiefer Schmerz, unzählige Erinnerungen und viele quälende Fragen zurück. In ihrem Buch „50 Fragen an die Trauer“ geben die Autoren jenen Gedanken Raum, die Trauernde oft bewegen, für die es aber keine einfachen Antworten gibt.