Ein Steirer und seine besondere Sammler-Liebe

Motivation: Die Geschichte am Leben halten

„Post- und Ansichtskarten duften damals nur vorn beschriftet werden“, erklärt er. Flohmärkte, Verkaufsbörsen und Schenkungen von Kirchbachern sind Tombergers Bezugsquellen für seine Schätze. „Ältere Gemeindebewohner freuen sich, dass ihre Fotos in guten Händen sind und nicht in Vergessenheit geraten.“ Zeitweise muss Tomberger sogar „Detektivarbeit“ leisten: „Bei einem Grundstückstreit um einen verbauten Weg konnte ich dank eines alten Fotos die früheren Grenzbegebenheiten belegen“, erzählt Tomberger, der schon Ausstellungen seiner Kirchbach-Sammlung kuratierte.