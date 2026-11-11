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Chronik seiner Heimat

Ein Steirer und seine besondere Sammler-Liebe

Steiermark
11.11.2026 09:09
(Bild: Philipp Braunegger)
Porträt von Philipp Braunegger
Von Philipp Braunegger

Franz Tomberger (64) sammelt seit 30 Jahren alles rund um seinen Wohnort in Kirchbach. Darunter findet sich so manch außergewöhnliches Stück.

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Alles begann vor 30 Jahren mit einer über hundert Jahre alten Ansichtskarte der südoststeirischen Gemeinde Kirchbach, die Franz Tomberger (64) auf einem Flohmarkt fand. „Ich dachte mir, wo eine ist, muss es noch mehrere geben.“ Also fing Tomberger an, alte Ansichten seines Heimatorts zu sammeln. Doch dabei blieb es nicht: „Irgendwann beschloss ich, alle möglichen Dokumente wo Kirchbach draufsteht, zusammenzutragen.“

Hunderte Dokumente im privaten Archiv
Heute füllen hunderte Postkarten, Fotos, Briefe, Zeitungsartikel, Bankscheine oder Sparbücher aus längst vergangenen Zeiten Tombergers Archiv. Allesamt Originale. Darunter auch Kurioses wie Beichtzeugnisse. „Die hat man im vergangenen und vorvergangen Jahrhundert nach der Beichte ausgegeben. Quasi als Beleg dafür, von seinen Sünden befreit zu sein“, schmunzelt Tomberger.

Faltbare „Heimatscheine“ wiederum waren Vorgänger des heutigen Personalausweises. Auch hölzerne Poststempel und sogenannte „Streiferln“ (Vorgänger heutiger Pins und Ehrenabzeichen) oder die erste jemals in Kirchbach verwendete Briefmarke aus der Zeit um 1850 bewahrt Tomberger auf. Um die jahrhundertealten Schriftstücke lesen zu können, brachte sich Tombeger die Kurrentschrift bei.

Franz Tomberger sammelt alles rund um seine Heimat Kirchbach.
Franz Tomberger sammelt alles rund um seine Heimat Kirchbach.(Bild: Philipp Braunegger)
(Bild: Braunegger)
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(Bild: Braunegger)
(Bild: Braunegger)

Motivation: Die Geschichte am Leben halten
„Post- und Ansichtskarten duften damals nur vorn beschriftet werden“, erklärt er. Flohmärkte, Verkaufsbörsen und Schenkungen von Kirchbachern sind Tombergers Bezugsquellen für seine Schätze. „Ältere Gemeindebewohner freuen sich, dass ihre Fotos in guten Händen sind und nicht in Vergessenheit geraten.“ Zeitweise muss Tomberger sogar „Detektivarbeit“ leisten: „Bei einem Grundstückstreit um einen verbauten Weg konnte ich dank eines alten Fotos die früheren Grenzbegebenheiten belegen“, erzählt Tomberger, der schon Ausstellungen seiner Kirchbach-Sammlung kuratierte.

Auch Geschichtsforschung betreibt er und hat Texte zu Ortsteilen verfasst, die oft nicht einmal „eingeborene“ Kirchbacher kennen, etwa die Ortsnamen-Schmankerln Sauberg und Zwetschkenberg. „Irgendwann soll daraus ein Buch entstehen“, so Tomberger, der auf seiner Homepage www.tomberger.net Einblick in seine Sammlung gibt. „Meine Motivation ist es, die Kirchbacher Geschichte am Leben zu halten und jungen Generationen wieder einen Bezug zu ihrem Wohnort zu vermitteln.“

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