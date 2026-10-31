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Vermummte dunkle Gesellen | Vernagelt

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(Bild: EPA/Buesra Tasdemir)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

 

Vermummte, dunkle Gesellen. Zerstörte und geplünderte Läden – egal ob Luxusjuwelier für die Superreichen oder Textil-Billighändler für die Jungen. Noch absurder: In sozialen Netzwerken sieht man auch Szenen wie das Eindreschen blindwütiger Krawallmacher auf Reihen von Leihfahrrädern(!), nebenan werden Glasscheiben von Bushaltestellen mit brutaler Wucht zertrümmert – Haltestellen-Häuschen, in denen Obdachlose bei Regen Schutz finden. Egal, wie die Tatorte heißen – Paris, Nizza, Mailand, Berlin, Madrid oder Barcelona: Die vermummten dunklen Gesellen lassen ihre ungezügelte Zerstörungswut an allem aus, was ihnen vor ihre Eisenstangen läuft. Sie sind nicht zu bremsen.

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Vernagelt. Dabei schließen sich die gewalttätigen Rowdys an friedliche junge Demonstranten an. Die teils obskuren Organisatoren der Demos bieten ein ganzes Bündel an Protestthemen an – so, dass viele Junge wenigstens teilweise im wahrsten Sinne des Wortes mitgehen können: Für bessere Schulen und Klimaschutz, gegen steigende Lebenshaltungskosten, ungerechte Lastenverteilung oder zu viel Überwachung sowie Wehrpflicht und Aufrüstung. Vorgeblich wird zum friedlichen Protest wie am gestrigen Halloween-Tag aufgerufen. Doch häufig bleiben die Proteste nicht einmal beim Einsatz von Polizei-Hundertschaften und angesichts vorsorglich mit Spanplatten vernagelter Geschäfte friedlich. Was die von Randalierern unterwanderten Demonstrierer wissen müssen: Sie provozieren so, dass die Gesellschaft ihnen gegenüber das Verständnis verliert und sich quasi mit „vernagelt“.

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