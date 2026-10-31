SC Ferlach gewinnt Top-Partie gegen Schwaz

Der SC Ferlach hat das Top-Spiel der 9. Runde in der Handball-Liga Austria (HLA) gegen Schwaz für sich entschieden!
In der umkämpften Heimpartie gegen die Tiroler setzten sich die Kärntner Samstagabend hauchdünn mit 26:25 durch. Adrian Milicevic erzielte in der Schlussminute das Siegtor der noch ungeschlagenen Ferlacher, die mit 14 Punkten Tabellenführer sind.
Schwaz bleibt bei zwölf Zählern – ebenso wie die Fivers Margareten, die auswärts bei Bärnbach/Köflach 32:34 verloren.
Die Weststeirer wiederum schoben sich mit zehn Punkten auf Rang vier vor. Bregenz hingegen rutschte durch eine 29:32-Niederlage beim Meister in Bad Vöslau auf Position sechs ab. Siege feierten der UHK Krems (33:30 gegen Linz) und die BT Füchse (36:31 gegen Graz).
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