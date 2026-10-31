SC Ferlach gewinnt Top-Partie gegen Schwaz

Die Weststeirer wiederum schoben sich mit zehn Punkten auf Rang vier vor. Bregenz hingegen rutschte durch eine 29:32-Niederlage beim Meister in Bad Vöslau auf Position sechs ab. Siege feierten der UHK Krems (33:30 gegen Linz) und die BT Füchse (36:31 gegen Graz).