Kühbauer: „Nach dem 0:1 war ich nicht beunruhigt!“

Philipp Semlic (WSG-Tirol-Trainer): „Die Leistung war absolut in Ordnung. Wir haben beim 1:2 nicht sauber verteidigt. Heuer tun wir uns auswärts leichter, das ist nicht wirklich erklärbar. Es ist nicht einfach, am Tivoli Fußball zu spielen, wenn das neue Stadion da ist, freuen wir uns drauf. Von der Idee ist es egal, ob daheim oder auswärts. Es waren gute Phasen da, da müssen wir die Tore machen. Es ist bitter, auswärts so ausgekontert zu werden. In der zweiten Halbzeit haben wir versucht, mit den Wechseln Energie reinzubringen. In der guten Phase haben wir das Ruder nicht herumreißen können. Die Mannschaft entwickelt sich, spielt einen guten Fußball. Wir trauern dem einen oder anderen Punkt nach, zum Beispiel GAK oder Ried, aber wir müssen als WSG Tirol demütig sein. Die Mannschaft wird die Schritte machen.“