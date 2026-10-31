Klare Siege für die Gunners und die Bulls!

Wels bleibt in Damen-Superliga makellos

DBB Wels blieb indes in der win2day-Damen-Superliga ungeschlagen. Die Oberösterreicherinnen setzten sich bei Schlusslicht Vienna United trotz überraschend großer Gegenwehr mit 66:55 durch und beendeten die erste Hinrunde mit sieben Siegen aus sieben Spielen.