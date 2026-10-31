Klare Siege für die Gunners und die Bulls!

Die Gunners Oberwart haben mit einem ungefährdeten 85:66-Heimsieg gegen die Klosterneuburg Dukes in der win2day Basketball-Superliga ihren vierten Erfolg in Serie gefeiert!
Die Burgenländer profitierten dabei von 33 Ballverlusten der Gäste, Maceo Williams war mit 21 Punkten Topscorer.
Auch die Bulls Kapfenberg blieben auf der Siegerstraße und setzten sich bei den Kufstein Towers mit 94:82 durch.
Jalen Cooper dominierte mit 22 Punkten und 17 Rebounds, während Kufsteins Jose Placer-Diaz nach mehrwöchiger Verletzungspause mit 29 Zählern ein starkes Comeback feierte.
Wels bleibt in Damen-Superliga makellos
DBB Wels blieb indes in der win2day-Damen-Superliga ungeschlagen. Die Oberösterreicherinnen setzten sich bei Schlusslicht Vienna United trotz überraschend großer Gegenwehr mit 66:55 durch und beendeten die erste Hinrunde mit sieben Siegen aus sieben Spielen.
Im Duell der Vorjahresfinalisten feierten die BK Duchess einen 77:70-Auswärtserfolg bei UBI Graz. Martha Pietsch führte die Klosterneuburgerinnen mit 26 Punkten und sieben Assists zum elften Sieg in Folge gegen die Steirerinnen.
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