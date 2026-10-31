Detroit Red Wings unterlagen St. Louis ohne Kasper

Die Detroit Red Wings haben in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL ohne den verletzten Kärntner Marco Kasper den dritten Sieg in Serie noch aus der Hand gegeben!
Die Red Wings führten am Samstag zu Hause gegen die St. Louis Blues nach 48 Minuten 4:2, verloren aber 4:5.
Es war das zweite Spiel ohne Dylan Larkin. Der abwanderungswillige Ex-Kapitän hatte dem Klub am Donnerstag mitgeteilt, dass er nicht mehr für die Red Wings auslaufen wird und wurde daraufhin suspendiert.
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