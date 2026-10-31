A typo?
Two small letters cause a lot of confusion
In the parish of St. Florian (Upper Austria), a stone plaque commemorates an important clergyman. A path is also dedicated to him. But if you take a closer look at the spelling, doubts arise.
Is it simply a spelling error, a deliberate renaming, or are these just different spellings? The sign for a forest path in St. Florian and the stone plaque located about 50 meters away make hikers smile.
Are they referring to the same person? The street name near the cemetery is Preslmayr-Weg, but the monument by the forest path reads Dechant-Breselmayr-Weg.
In Memory of an Important Cleric
The stone plaque is intended to commemorate the former collegiate dean and curator Johann Baptist Breselmayr, who died in 1902. According to a longtime resident of St. Florian, the monument was renovated in 2017 by the Rotary Club of Enns.
As for why the street sign uses a “P” instead of a “B” and the name is spelled without an “E,” even Georg Windtner can only speculate. “I can only explain it as a spelling mistake,” Windtner explains matter-of-factly.
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