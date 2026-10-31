Lenkerin geriet ins Schleudern: Prallte gegen Pkw

Schwerer Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in Kirchdorf in Tirol (Bezirk Kitzbühel)! Eine 18-jährige Pkw-Lenkerin geriet in einer Kurvenkombination ins Schleudern und prallte gegen das entgegenkommende Fahrzeug eines 34-Jährigen. Beide Lenker wurden verletzt.
Die 18-Jährige war mit ihrem Pkw auf der Kössener Straße im Gemeindegebiet von Kirchdorf unterwegs. Am Beifahrersitz befand sich ein 27-jähriger Pole.
Im Bereich einer rechts-links Kurvenkombination geriet die junge Lenkerin ins Schleudern und kam auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Auto eines 34-jährigen Einheimischen. Beide Fahrzeuge kamen auf der Fahrbahn zum Stillstand.
Lenker verletzt, erheblicher Schaden an Autos
Die beiden Lenker wurden erheblich verletzt. Der Beifahrer der Lenkerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
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