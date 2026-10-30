Second F1 Practice Session
Verstappen and Lawson Cause a Stir in Mexico!
From a purely sporting perspective, the first practice sessions for the Mexican Grand Prix were clearly dominated by Ferrari star Charles Leclerc—but an incident involving Red Bull’s Max Verstappen and Racing Bull’s Liam Lawson ultimately caused significantly more excitement!
The two drivers from the Red Bull stable found themselves in an unnecessary wheel-to-wheel duel in which neither was willing to back down—and in the end, the two cars made contact, even losing a part or two in the process...
An unpleasant consequence of the “unnecessary move,” as Red Bull team principal Laurent Mekies called it: Immediately afterward, the session had to be neutralized with the Virtual Safety Car, and after practice, both drivers had to report to the race stewards.
The result:
“Neither of them was on a fast lap. So I have to say that was very, very unnecessary,” said Mekies, who pointed out that Verstappen’s car had been “quite badly damaged.” “That’s a shame because we had to continue with that damage.”
For Verstappen, the blame clearly lay with Lawson, and he also issued a warning to his half-teammate. “If I were in his shoes, I’d act a little smarter. Especially when you’re fighting for your seat...”
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