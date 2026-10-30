Scandal in Norway
Raging Coaches Nearly Come to Blows—Red Card!
Not exactly a role model: In a heated match in the Norwegian soccer league, the coaches of Bodø/Glimt and Viking Stavanger were ejected—after they clashed and nearly came to blows...
The turbulent situation on the sideline was triggered by a hard foul by Bodø/Glimt star Jens Petter Hauge shortly before halftime. Their coach, Kjetil Knudsen, and Viking’s counterpart, Morten Jensen, first exchanged verbal jabs before standing nose to nose like two boxers at the “ballyhoo.”
Referee sent off both brawlers with red cards
A shoving match ensued, during which Knudsen, among other things, pulled down the visor of Jensen’s cap. The referee ultimately took action and sent off both brawlers with red cards.
Even after the game, the two coaches still hadn’t completely calmed down—as this X post shows:
And from a sporting perspective? Bodø/Glimt prevailed 3–2 over Viking, the champions who are also competing in the Champions League. Viking is now tied with Bodø at the top of the standings.
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