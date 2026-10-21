Großeinsatz: Gutshof mit Reitstall in Flammen

Zu einem Großeinsatz für die Feuerwehren der Region ist es im niederösterreichischen Lanzendorf im Bezirk Bruck an der Leitha gekommen. Auf einem Gutshof ist ein Brand ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauern zur Stunde noch an.
Mitglieder von 14 Feuerwehren aus dem Wiener Umland stehen derzeit in Lanzendorf im Einsatz. Zu löschen gilt es einen Großbrand auf einem Gutshof, zu dem auch ein Reitstall gehört. Laut ersten Informationen wurde bei dem Brand niemand verletzt.
Schaden noch unklar
Über die Ursache des Feuers ist derzeit noch nichts bekannt. Die Löscharbeiten durch die Einsatzkräfte dauern jedenfalls noch an. Auch zu entstandenen Sachschäden oder ob Pferde zu Schaden gekommen ist, steht noch nichts offiziell fest.
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