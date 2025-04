US-Präsident Trump scherzt: „Ich wäre gerne Papst“

US-Kardinal war schon einmal möglicher Papst-Anwärter

Trump spielte damit wohl auf den New Yorker Erzbischof, Kardinal Timothy Dolan, an – ohne dessen Namen zu nennen. Der Konservative galt bereits 2013 als möglicher Anwärter auf die Nachfolge des damaligen Papstes Benedikt XVI. Nach dem Tod von Papst Franziskus steht die römisch-katholische Kirche nur davor, ein neues Oberhaupt zu bestimmen. Das Konklave der wahlberechtigten Kardinäle beginnt am 7. Mai.