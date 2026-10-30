SPÖ-Krise: Lercher schreibt Brief an alle Grazer

„Es gibt keine Tabus“

„Begleiten heißt aushalten beim Hinhören, ernst nehmen und daraus lernen, bis wir wissen, wo unsere Wurzeln sind und was die Grazer von uns wollen“, gibt Schlüsselberger die Richtung vor. Erster Meilenstein auf dem Weg zur erhofften Wiederauferstehung in der Landeshauptstadt ist eine öffentliche Auftaktveranstaltung am 2. Dezember in der Bakerhouse Gallery in Graz-Gries. Weitere Termine mit insgesamt zwei bis drei großen Schwerpunkten sollen folgen, bis im Herbst 2027 eine Konferenz zur Neugründung auf dem Programm steht. Auf dem Weg dorthin „gibt es keine Tabus“, sagt der geschäftsführende Vorsitzende Schwarz. Am Ende soll laut Lercher eine „moderne, urbane und breite Sozialdemokratie in Graz“ neu entstehen.