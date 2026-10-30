AK-Boss fordert: „Arbeit muss sich wieder lohnen!“

Hohe Preise für das tägliche Leben im Fokus

Besonders kritisch sieht Zangerl die weiterhin hohen Preise für Wohnen, Energie, Treibstoff und Güter des täglichen Bedarfs. Untersuchungen der AK Tirol zeigen, dass die Teuerung einen erheblichen Teil der Einkommenssteigerungen der vergangenen Jahre aufgezehrt hat. „Es kann nicht sein, dass die Beschäftigten immer mehr leisten müssen und ihnen am Ende des Monats trotzdem immer weniger bleibt. Wir brauchen endlich wirksame Maßnahmen gegen ungerechtfertigte Preisaufschläge, wir brauchen mehr Transparenz und eine spürbare Entlastung der arbeitenden Bevölkerung“, fordert Zangerl.