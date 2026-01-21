Vorteilswelt
Berühmte Auftraggeber

Top secret: Wer hat Halls Altstadt verzaubert?

Tirol
21.01.2026 18:00
Porträt von Claudia Thurner
Von Claudia Thurner

Was ist denn da los? Passanten und Bewohner der historischen Altstadt von Hall in Tirol staunten am Mittwoch nicht schlecht. Einige Gassen hatten sich quasi über Nacht in ein Winterwunderland verwandelt. „Zutritt verboten“, hieß es für die Einheimischen. Was hinter der Geheimniskrämerei steckt. 

0 Kommentare

Ein kleiner Schneeberg türmt sich auf dem Oberen Stadtplatz auf. Ganz entzückt bleiben Schulkinder vor der winterlichen Pracht mitten in der größten Altstadt Tirols stehen. Vermutlich sehen sie sich in Gedanken bereits vor der mittelalterlich geprägten Kulisse von Hall einen Schneemann bauen. Doch leider ist das Weiß nicht für die Kinder gedacht. 

Nicht nur die Waldaufstraße wurde in einen Schneelaufsteg verwandelt.
Nicht nur die Waldaufstraße wurde in einen Schneelaufsteg verwandelt.(Bild: Christian Forcher/Fotoworxx)
Die historische Kulisse ist echt, aber der Winter musste herangekarrt werden.
Die historische Kulisse ist echt, aber der Winter musste herangekarrt werden.(Bild: Christian Forcher/Fotoworxx)

„Wir wurden von einer internationalen Produktionsfirma angefragt“, bestätigt Leonie Lassl vom Tourismusverband auf „Krone“-Anfrage, dass dieser Tage Großes in Hall passiert. Mehr kann oder – besser gesagt – darf Lassl nicht verraten. Alles sehr geheim! Doch dann gibt sie doch noch ein Detail preis: „Es sind rund 100 bis 130 Leute vor Ort.“

Weihnachtsbäume und ein Schneelaufsteg
Beim „Krone“-Lokalaugenschein war rasch klar: Hier wird Hall als Winterwunderland in Szene gesetzt. Dutzende Weihnachtsbäume liegen bereit. Die malerische Waldaufstraße ist plötzlich ein glitzernder Schneelaufsteg. Auch an anderer Stelle lassen tief winterliche Gassen Erinnerungen an alte Zeiten wach werden, als die Winter noch richtig schneereich waren und die Schneeräumung noch nicht oberste Priorität hatte.

Für Zaungäste hieß es: Hier geht es nicht weiter!
Für Zaungäste hieß es: Hier geht es nicht weiter!(Bild: Christian Forcher/Fotoworxx)
Vom Kran aus werden die Gassen ins schönste Licht gerückt.
Vom Kran aus werden die Gassen ins schönste Licht gerückt.(Bild: Christian Forcher/Fotoworxx)

Wir fragen Security-Leute und jene, die geschäftig mit eindeutigem Equipment von Filmfirmen durch die Gegend laufen. „Kein Kommentar“, heißt es. Doch dann tut sich doch noch die eine oder andere – nicht bestätigte – Information auf. Der Schnee stammt offenbar vom Bergisel und hat ganz im Sinne der Nachhaltigkeit nach der Vierschanzentournee nun in Hall noch einmal Verwendung gefunden.

Offenbar dient der enorme Aufwand Werbezwecken für eine berühmte Modefirma. Hall soll als „Chanel Winterwunderland“ in der nächsten Adventzeit glänzen. Das hört sich in der Tat spektakulär an. Dann weiß die ganze Welt, was die Einheimischen immer schon wussten: Diese Stadt ist unvergleichlich schön – vor allem, wenn es mal richtig schneit. 

