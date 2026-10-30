Sekundenschlaf: Klein-Lkw kippte auf Autobahn um

Für eine Blockade der Tiroler Inntalautobahn A12 sorgte der Lenker eines Klein-Lkw aus Tschechien in der Nacht auf Freitag. Wegen eines Sekundenschlafs war er ins Schleudern geraten. Sowohl die Fahrerkabine als auch das Anhängergespann kippten dadurch um.
Ereignet hat sich der Unfall gegen Mitternacht. Der Klein-Lkw aus Tschechien war samt Anhängergespann im Bereich Wörgl auf der Inntalautobahn unterwegs in Richtung Deutschland. Plötzlich wurde der Lenker von einem Sekundenschlaf übermannt, wodurch er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.
Schutzengel an Bord
In weiterer Folge geriet der Klein-Lkw ins Schleudern und kippte kurz vor der Abfahrt Wörgl-Ost um. Sowohl die Fahrerkabine als auch das Anhängergespann kamen schräg über die gesamte Fahrbahn zum Liegen.
Der Lenker hatte Glück im Unglück und blieb unverletzt. Für die Bergungsarbeiten musste unter anderem die Stadtfeuerwehr Wörgl ausrücken.
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