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Hier gibt es die Spiele aus dem Tiroler Unterhaus!

Fußball Unterhaus
30.10.2026 05:00
Mateo Hilber (l.) und die Reichenau bekommen Besuch aus Altach.
Mateo Hilber (l.) und die Reichenau bekommen Besuch aus Altach.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Jörg Mülleder
Von Jörg Mülleder

Auch an diesem Wochenende gibt es wieder Fußball in Tirol. Von der Regionalliga West bis zur 2. Gebietsliga Ost ist alles dabei. Verfolge die Spiele deines Lieblingsklubs aus dem Unterhaus ganz entspannt von zu Hause aus im Live-Stream!

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Hier findet ihr alle Übertragungen auf einen Blick:

Live-Spiele auf fan.at

Regionalliga West
30.10.2026, 18:30 | SVG Reichenau – SCR Altach Juniors =>https://go.fan.at/7x79hr
31.10.2026, 15:00 | SC Imst – FC Dornbirn =>https://go.fan.at/4WIS11
31.10.2026, 15:00 | SV Fügen – SC Röthis =>https://go.fan.at/3CPPK1

Tiroler Liga
30.10.2026, 19:30 | SC Kundl – Innsbrucker AC =>https://go.fan.at/94xyLJ
31.10.2026, 14:00 | SC Münster – SV Haiming =>https://go.fan.at/aMN7uo
31.10.2026, 16:30 | SV Kematen – FC Stubai =>https://go.fan.at/80dA02

Frauen Tirol Liga
29.10.2026, 20:00 | SPG Alpbachtal Frauen – FC Stubai Frauen =>https://go.fan.at/3YuFzr
31.10.2026, 18:30 | SV Innsbruck Frauen – SK Wilten Damen =>https://go.fan.at/5j3FiL

1. Landesliga Ost
30.10.2026, 18:30 | SV Schlitters-Bruck-Strass – SV Thiersee =>https://go.fan.at/a3s1bC

1. Landesliga West
31.10.2026, 15:45 | SV Innsbruck – SVG Reichenau II =>https://go.fan.at/4W36ex
31.10.2026, 17:00 | SPG Oberland West – SC Imst II =>https://go.fan.at/4hryPa

Frauen Mair Wattens Landesliga
31.10.2026, 12:30 | Kematen Frauen – SK Hippach Damen =>https://go.fan.at/27rM6I

2. Landesliga Ost
31.10.2026, 14:00 | FC Bad Häring – SK Zell/Ziller =>https://go.fan.at/55wGo0
31.10.2026, 17:30 | SV Fügen II – SV Westendorf =>https://go.fan.at/8w1NPj

1. Gebietsliga Mitte-Ost
30.10.2026, 20:30 | SC Schwaz II – FC Aschau =>https://go.fan.at/7YROwQ
31.10.2026, 15:00 | SC Kundl II – FC Wildschönau =>https://go.fan.at/4z2ExU
31.10.2026, 16:30 | SC Münster II – FC Vomp =>https://go.fan.at/287NG1
31.10.2026, 17:00 | SVG Mayrhofen II – FC Wacker Alpbach =>https://go.fan.at/36m9kK

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