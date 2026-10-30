Hier gibt es die Spiele aus dem Tiroler Unterhaus!

Regionalliga West

30.10.2026, 18:30 | SVG Reichenau – SCR Altach Juniors =>https://go.fan.at/7x79hr

31.10.2026, 15:00 | SC Imst – FC Dornbirn =>https://go.fan.at/4WIS11

31.10.2026, 15:00 | SV Fügen – SC Röthis =>https://go.fan.at/3CPPK1



Tiroler Liga

30.10.2026, 19:30 | SC Kundl – Innsbrucker AC =>https://go.fan.at/94xyLJ

31.10.2026, 14:00 | SC Münster – SV Haiming =>https://go.fan.at/aMN7uo

31.10.2026, 16:30 | SV Kematen – FC Stubai =>https://go.fan.at/80dA02



Frauen Tirol Liga

29.10.2026, 20:00 | SPG Alpbachtal Frauen – FC Stubai Frauen =>https://go.fan.at/3YuFzr

31.10.2026, 18:30 | SV Innsbruck Frauen – SK Wilten Damen =>https://go.fan.at/5j3FiL



1. Landesliga Ost

30.10.2026, 18:30 | SV Schlitters-Bruck-Strass – SV Thiersee =>https://go.fan.at/a3s1bC



1. Landesliga West

31.10.2026, 15:45 | SV Innsbruck – SVG Reichenau II =>https://go.fan.at/4W36ex

31.10.2026, 17:00 | SPG Oberland West – SC Imst II =>https://go.fan.at/4hryPa



Frauen Mair Wattens Landesliga

31.10.2026, 12:30 | Kematen Frauen – SK Hippach Damen =>https://go.fan.at/27rM6I



2. Landesliga Ost

31.10.2026, 14:00 | FC Bad Häring – SK Zell/Ziller =>https://go.fan.at/55wGo0

31.10.2026, 17:30 | SV Fügen II – SV Westendorf =>https://go.fan.at/8w1NPj



1. Gebietsliga Mitte-Ost

30.10.2026, 20:30 | SC Schwaz II – FC Aschau =>https://go.fan.at/7YROwQ

31.10.2026, 15:00 | SC Kundl II – FC Wildschönau =>https://go.fan.at/4z2ExU

31.10.2026, 16:30 | SC Münster II – FC Vomp =>https://go.fan.at/287NG1

31.10.2026, 17:00 | SVG Mayrhofen II – FC Wacker Alpbach =>https://go.fan.at/36m9kK