FPÖ-Vizebürgermeister aus Partei ausgeschlossen

FPÖ-Mandatare werden bei Zustimmung aus Partei ausgeschlossen

„Jeder FPÖ-Mandatar, der dem Budgetkonzept zustimme, werde aus der Partei ausgeschlossen“, erklärte der Neunkirchner FPÖ-Landesgeschäftsführer Helmut Fiedler Montagabend noch vor der Gemeinderatssitzung. Die Freiheitlichen haben bei der Gemeinderatswahl Anfang 2025 neun der 37 Sitze erreicht. Dass die Stadt Neunkirchen das Budget konsolidieren müsse, sei auch „eine klare Forderung der Freiheitlichen Partei“, sagte der blaue Landesparteisekretär. Man müsse nur in die Nachbarstadt Wiener Neustadt blicken, wo die FPÖ mit ihrem Koalitionspartner (ÖVP) schon einmal gezeigt habe, wie so etwas funktionieren könne, ohne die Bevölkerung zu treffen. In Neunkirchen wolle die ÖVP hingegen „die Gebühren massiv erhöhen, einen Kahlschlag bei Vereinen und den Abverkauf von Familiensilber vornehmen, jedoch gleichzeitig 39 neue Mitarbeiter einstellen“. Die FPÖ sei nicht bereit, „diesen Irrsinn auch nur im Entferntesten mitzutragen“, betonte Murlasits.