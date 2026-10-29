15-Jähriger rast der Polizei mit Moped frech davon

Ein 15-jähriger Mopedlenker hat sich Mittwochnachmittag in Traiskirchen, Bezirk Baden, eine gefährliche Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Dabei wurden mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Der Lenker wurde ausgeforscht, bestreitet jedoch die Fahrt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.
Der Jugendliche klappte das Kennzeichen ein und raste davon, wobei er bei seiner „äußerst rücksichtslosen und aggressiven Fahrt“ andere Verkehrsteilnehmer gefährdete, berichtete die Exekutive am Donnerstag.
Verkehrsteilnehmer massiv gefährdet – Zeugen gesucht
Mehrere Personen mussten bei dem Vorfall gegen 15.30 Uhr wegen der Fahrweise des Mopedlenkers abbremsen oder ausweichen. Die Polizisten mussten die Verfolgung schließlich wegen einer Straßensperre aufgeben. Passanten fanden das Zweirad im Gebüsch zwischen Oberwaltersdorf und Trumau. Der Jugendliche aus dem Bezirk Baden bestritt, das Moped gelenkt zu haben. Wegen mehrerer Mängel und technischer Veränderungen am Kfz wurden die Kennzeichentafel sowie der Zulassungsschein vorläufig abgenommen.
Zwei Personen, die von dem Lenker gefährdet wurden, wurden bereits ermittelt. Weitere Personen und Zeugen wurden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Traiskirchen (Tel.: 059133-3313) zu melden.
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