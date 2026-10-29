15-Jähriger rast der Polizei mit Moped frech davon

Verkehrsteilnehmer massiv gefährdet – Zeugen gesucht

Mehrere Personen mussten bei dem Vorfall gegen 15.30 Uhr wegen der Fahrweise des Mopedlenkers abbremsen oder ausweichen. Die Polizisten mussten die Verfolgung schließlich wegen einer Straßensperre aufgeben. Passanten fanden das Zweirad im Gebüsch zwischen Oberwaltersdorf und Trumau. Der Jugendliche aus dem Bezirk Baden bestritt, das Moped gelenkt zu haben. Wegen mehrerer Mängel und technischer Veränderungen am Kfz wurden die Kennzeichentafel sowie der Zulassungsschein vorläufig abgenommen.