Garden wall was struck
Elderly Man After Crash: “I Won’t Let Them Take My License”
It’s unclear where an 84-year-old man was headed early Thursday morning. What is clear is that he didn’t reach his destination and instead ended up in his neighbor’s yard. He was injured and refused to take a breathalyzer test.
An 84-year-old man was backing his car out of the garage of his single-family home in Lacken (Upper Austria) around 12:15 a.m. on Thursday. According to police, he crossed the entire width of the local road, veered off the roadway, and rolled across an adjacent meadow until he came to a stop at the garden wall of a neighboring property.
Driver Injured
The car came to a stop there, and the 84-year-old remained seated in the car, injured. About 45 minutes later, neighbors are believed to have noticed the accident and called for emergency assistance. Reportedly saying, “I won’t let them take my license away again,” the elderly man is said to have refused both a preliminary breathalyzer test and a breathalyzer test.
He was taken by ambulance to the Linz Trauma Center.
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