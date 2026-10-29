Caught by the police
Drunk 12-Year-Old Riding a Scooter
When a 12-year-old boy was stopped by police on Wednesday evening, his e-scooter was missing more than just its lights. The boy was also under the influence of alcohol and was handed over to his grandparents by the officers.
Around 9 p.m. on Wednesday evening, a police patrol noticed an e-scooter rider steering his vehicle along a sidewalk and bike path in St. Martin im Innkreis. Since the rider was not wearing a helmet and the scooter lacked lights, he was pulled over for a check.
Boy Under the Influence
What makes this particularly tragic is that the officers detected a strong smell of alcohol on the 12-year-old local resident. A breathalyzer test confirmed their suspicion, registering a blood alcohol level of 0.6 per mille.
Report Filed
The boy was handed over to his grandparents, and a report was filed with the Ried im Innkreis District Administration. Since the liver enzymes responsible for breaking down alcohol are not yet fully developed in children, even a blood alcohol level of 0.5 per mille poses significant health risks.
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