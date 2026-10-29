Tear gas used
Far-right riots following train crash in Spain
Following the tragic train crash in Spain that left nearly 70 people dead, far-right groups protested outside the Ministry of Transportation in Madrid. Tensions arose between some of the approximately 1,500 demonstrators and the police, as reported by the television station TVE. Officers eventually used tear gas to disperse the demonstration.
The protest was directed against the government of Social Democratic Prime Minister Pedro Sánchez and his Transportation Minister Óscar Puente, whom the demonstrators hold responsible for the train accident in the province of Toledo.
The far-right Falangist Youth had called for the demonstration on social media. Other right-wing groups joined the protest.
Here are the chaotic scenes in Madrid:
Government in the Hot Seat
Ahead of the early parliamentary election on November 29, it didn’t take long for opposition politicians to blame the left-wing government for the accident. “Corruption kills,” and the government is criminal, said Santiago Abascal, leader of the right-wing populist party Vox. Several experts dismissed the speculation as “premature.”
Oscar Carballo of the Chamber of Engineers told the TV station RTVE: “Theoretically, it is impossible for one train to rear-end another on a high-speed track.”
Cause of the accident still unclear
At least 68 people were killed in the collision between two high-speed trains. The exact cause of the collision has not yet been determined.
Transportation Minister Puente suggested human error as a possible explanation. However, an investigation will have to determine whether this is substantiated.
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