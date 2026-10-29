Die Kunst zieht in die alte Spielzeugfabrik ein

Zeitgenössische Kunst im direkten Gespräch

Über 25 Orte in und um Innsbruck verbinden Vernissagen, Gespräche, Konzerte und Performances. Im Taxispalais trifft Iman Issa am Freitag um 15 Uhr auf Direktorin Nina Tabassomi: eine nachgeholte Begegnung mit dem Publikum, die 2020 an der Pandemie scheiterte. Am Samstag um 19 Uhr bespielt Monster Chetwynd den Arkadenhof des Kunstraums Innsbruck. Ihre Kunst verbindet Kostüm, Skulptur und Performance mit Humor und Lust am Unangepassten. Neu im Kreis der Vereinsmitglieder sind Galerie „gezwanzig“ und die RAIQA Kunstbrücke. Alle Veranstaltungen sind kostenlos. Geführte Spaziergänge starten am Hammerl-Areal. Am Freitag um 14 Uhr bietet Kulturvermittlerin Monika Mazegger eine Tour in „Leichter Sprache“ an.