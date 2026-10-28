How Pavel Prigoshin Carries On His Father’s Legacy

Pavel Prigozhin is 25 years old and is just beginning to follow in the footsteps of his father, Yevgeny, when, on August 23, 2023, his father’s private jet explodes northwest of Moscow. The leader of the notorious Wagner mercenary group had publicly clashed with Kremlin leader Putin in the midst of the raging war in Ukraine and, together with his soldiers, initiated a march on Moscow—and paid for it with his life.