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An Träume glauben

Buch zeigt Kindern, wie sie Millionär werden

Niederösterreich
30.10.2026 13:00
Unternehmerin Ilse Wagner will Kindern Mut machen-
Unternehmerin Ilse Wagner will Kindern Mut machen-(Bild: Sandra Gräf)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Anna Kindlmann
Von Mark Perry und Anna Kindlmann

Die St. Pöltner Autorin Ilse Wagner zeigt Kindern, wie sie Mut fassen und an sich selbst glauben können.

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Was wäre, wenn wir unseren Kindern nicht sagen würden, was alles unmöglich ist, sondern ihnen zutrauten, ihre Träume zu verwirklichen? Manchmal genügt ein einziger Satz, um etwas Großes ins Rollen zu bringen. Bei Unternehmerin und Autorin Ilse Wagner war es der Wunsch ihres Enkelsohnes, einmal Millionär zu werden. Aus diesem kindlichen Traum entstand das berührende Kinderbuch „Der kleine Millionär“ aus dem GedankenGold Verlag – eine Geschichte über Mut, Selbstvertrauen und die Kraft, an sich selbst zu glauben.

Vom Kindertraum zum großen Ziel
Im Mittelpunkt steht Leo, ein Bub mit großen Ideen, der Schritt für Schritt lernt, seine Ziele zu verfolgen. Dabei begegnet er Zweifeln und Herausforderungen, erlebt Rückschläge und darf sich über kleine Erfolge freuen. Denn der Weg zum Ziel ist nicht immer einfach – aber jeder Schritt kann zeigen, was in einem steckt.

Das Buch „Der kleine Millionär“ soll Kindern lernen, ihre Ziele zu verfolgen.
Das Buch „Der kleine Millionär“ soll Kindern lernen, ihre Ziele zu verfolgen.(Bild: Sandra Gräf)

Auf rund 180 Seiten verbindet Wagner eine spannende Erzählung mit Mitmach-Seiten, Reflexionsfragen und QR-Codes. Kinder zwischen neun und 14 Jahren werden eingeladen, über ihre eigenen Wünsche nachzudenken und selbst erste Schritte zu wagen.

Vertrauen ist wertvoller als Geld
„Kinder sind mutig und neugierig“, sagt Ilse Wagner. Ihr Anliegen ist es, Eltern zu ermutigen, ihre Kinder zu begleiten, statt sie unter Druck zu setzen. Fehler gehören zum Lernen ebenso dazu wie die Freude über etwas, das man aus eigener Kraft geschafft hat.

Und so erzählt „Der kleine Millionär“ letztlich von weit mehr als Reichtum. Es geht um den unschätzbaren Wert, den eigenen Fähigkeiten zu vertrauen. Denn vielleicht ist das größte Geschenk, das Erwachsene einem Kind machen können, nicht die Erfüllung all seiner Wünsche – sondern der Glaube daran, dass es selbst etwas bewegen kann.

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