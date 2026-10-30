Buch zeigt Kindern, wie sie Millionär werden

Was wäre, wenn wir unseren Kindern nicht sagen würden, was alles unmöglich ist, sondern ihnen zutrauten, ihre Träume zu verwirklichen? Manchmal genügt ein einziger Satz, um etwas Großes ins Rollen zu bringen. Bei Unternehmerin und Autorin Ilse Wagner war es der Wunsch ihres Enkelsohnes, einmal Millionär zu werden. Aus diesem kindlichen Traum entstand das berührende Kinderbuch „Der kleine Millionär“ aus dem GedankenGold Verlag – eine Geschichte über Mut, Selbstvertrauen und die Kraft, an sich selbst zu glauben.