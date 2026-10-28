"Looking Ahead"
ÖSV Skier Must Take a Break for Now After Knee Surgery
For ÖSV skier Katharina Gallhuber, the new slalom season begins with a forced break. The Lower Austrian underwent knee arthroscopy and will miss the first World Cup races.
The 29-year-old ÖSV athlete announced the procedure on social media. “I’m keeping my eyes on the future, and I’ll do everything I can to get back on the slopes soon,” Gallhuber wrote. It’s still unclear how long she’ll be sidelined.
Comeback Date Uncertain
The World Cup season opener takes place on November 14 in Levi, Finland. After that, Gurgl is on the schedule for November 21, followed by Killington in the U.S. on November 29. Gallhuber’s participation in the slalom on December 22 in Courchevel is also not yet certain.
The major highlight of the season awaits in February with the World Ski Championships in Crans-Montana. The Lower Austrian has yet to win a World Championship medal. She has already won two Olympic medals: in 2018, she took bronze in the slalom and silver with the team in Pyeongchang.
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