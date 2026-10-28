Alkoholisierter Buslenker aus dem Verkehr gezogen

Anzeige an Behörde folgt

„Es wurde eine Alkoholisierung von knapp über 0,5 Promille festgestellt“, heißt es von der Exekutive. Die Weiterfahrt wurde dem Mann freilich sofort untersagt. „Es folgt eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Innsbruck-Land“, heißt es abschließend.