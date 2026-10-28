Öffis für die Tiroler in Halloween-Nacht gratis

Nach dem Vorbild Silvester können Nachtschwärmer heuer die Tiroler Öffis auch in der Halloween-Nacht vom 31. Oktober, 20 Uhr, bis 1. November, 5 Uhr, kostenlos nutzen. Die Aktion gilt für den gesamten Nahverkehr des Verkehrsverbund Tirol (VVT) sowie den Innsbrucker Stadtverkehr.