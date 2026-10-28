Öffis für die Tiroler in Halloween-Nacht gratis

Zombies, Hexen und weitere finstere Gestalten treiben am kommenden Wochenende wieder ihr Unwesen. Bekanntlich wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag Halloween zelebriert. Tirols Nachtschwärmer können die Öffis gratis nutzen.
Nach dem Vorbild Silvester können Nachtschwärmer heuer die Tiroler Öffis auch in der Halloween-Nacht vom 31. Oktober, 20 Uhr, bis 1. November, 5 Uhr, kostenlos nutzen. Die Aktion gilt für den gesamten Nahverkehr des Verkehrsverbund Tirol (VVT) sowie den Innsbrucker Stadtverkehr.
Gemeinsam appellieren die Partner Land Tirol, VVT und IVB an alle, trotz „Gruselnacht“ respektvoll gegenüber Personal und anderen Fahrgästen zu sein und die Verhaltensregeln in den Öffis einzuhalten.
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