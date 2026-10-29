Warum Halloween für den Handel nicht gruselig wird

67 Prozent machen mit

Wofür geben die Kunden ihr Geld aus? Am häufigsten landen natürlich Süßigkeiten im Einkaufskorb (93 Prozent). Schließlich lehnen nur 15 Prozent der Niederösterreicher das Verteilen kleiner Halloween-Geschenke an der Haustür kategorisch ab. Mehr als zwei Drittel aller Familien mit Kindern werden hingegen sogar selbst aktiv bei dem aus den USA stammenden Brauch mitmachen. Dementsprechend folgen auf der Einkaufsliste Deko-Artikel (42 Prozent), Zierkürbisse (36 Prozent) und Schminke sowie Kostüme mit knapp 25 Prozent.