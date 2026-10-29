Warum Halloween für den Handel nicht gruselig wird

Leuchtende Kürbisse und ebensolche Kinderaugen werden am Samstag vielerorts das Bild prägen. Halloween ist mittlerweile auch hierzulande für viele zur Tradition geworden. Ein Brauch, den sich die Niederösterreicher auch einiges kosten lassen.
Süßes oder Saures! Geht es nach den Prognosen der Wirtschaftsexperten, wird der 31. Oktober für den Handel in Niederösterreich kein Tag für sauertöpfische Mienen. Denn Halloween lässt die Kassen wieder kräftig klingeln.
Einkauf um 50 Euro
50 Euro gehen im weiten Land durchschnittlich für einen Einkauf im Vorfeld des Gruselfests über den Ladentisch. Das summiert sich zwischen Enns und Leitha immerhin auf stolze 15 Millionen Euro. Kein Wunder also, dass Franz Kirnbauer, Obmann der Handelssparte in der Wirtschaftskammer, bestätigt: „Halloween ist mittlerweile ein fixer Anlass im Einkaufsjahr geworden.“
67 Prozent machen mit
Wofür geben die Kunden ihr Geld aus? Am häufigsten landen natürlich Süßigkeiten im Einkaufskorb (93 Prozent). Schließlich lehnen nur 15 Prozent der Niederösterreicher das Verteilen kleiner Halloween-Geschenke an der Haustür kategorisch ab. Mehr als zwei Drittel aller Familien mit Kindern werden hingegen sogar selbst aktiv bei dem aus den USA stammenden Brauch mitmachen. Dementsprechend folgen auf der Einkaufsliste Deko-Artikel (42 Prozent), Zierkürbisse (36 Prozent) und Schminke sowie Kostüme mit knapp 25 Prozent.
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