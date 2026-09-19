Der nächste James Bond übt bei den „Slow Horses“

Auch mit Staffel 6 beweist die Spionage-Serie „Slow Horses“, dass sie zu dem besten gehört, was derzeit im Streaming zu sehen ist. Verliert sie aber den Hauptdarsteller?
Seit Wochen werden die Gerüchte in Hollywood immer heißer, wenn es um den neuen James-Bond-Darsteller geht. In letzter Zeit wurde Jack Lowden mehrfach als einer der wahrscheinlichsten Kandidaten genannt. Weiter angeheizt hat das Gary Oldman mit einer entsprechenden Bemerkung in einem Interview – die beiden Schauspieler sind nämlich die Stars der Serie „Slow Horses“ auf AppleTV+, er wäre also wohl einer der ersten, der erfahren würde, wenn sein Co-Star künftig nicht mehr zur Verfügung stehen würde
In der neuen, bereits sechsten Staffel der Erfolgsserie übt Lowden jedenfalls noch weiter im Spionage-Metier für den möglichen Traumjob. Allerdings nicht als Elite-Agent, im Gegenteil – die „Slow Horses“ sind nämlich MI5-Spione, die am Abstellgleis gelandet sind, denen niemand mehr eine tragende Rolle in internationalen Aktionen zutraut. Und gerade das macht die Serie zu einem der besten Formate, die derzeit im Streaming-Sektor zu sehen sind. Es sind zum Schreien komische Charaktere versammelt, vom grenzgenialen Christopher Chung als IT-Spezialist mit fragwürdigen Flirt-Strategien bis zu Saskia Reeves als alternde Agentin, die es aber faustdick hinter den Ohren hat. Lowden gibt einmal mehr den liebenswerten, aber unfähigen River und Oldman suhlt sich in der Rolle des verwahrlosten, sarkastischen Teamleiters Jackson Lamb, für die er schon dreimal Emmy-Nominiert war.
In den neuen Folgen werden seine Schützlinge Ziel einer Anschlagsserie – es ist die beste Staffel bisher. Es ist ein Genuss, dieser Verlierer-Truppe zuzusehen – und das dürfen wir zum Glück noch länger, denn kürzlich wurde die achte Staffel bestätigt.
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