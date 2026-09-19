Der nächste James Bond übt bei den „Slow Horses“

In der neuen, bereits sechsten Staffel der Erfolgsserie übt Lowden jedenfalls noch weiter im Spionage-Metier für den möglichen Traumjob. Allerdings nicht als Elite-Agent, im Gegenteil – die „Slow Horses“ sind nämlich MI5-Spione, die am Abstellgleis gelandet sind, denen niemand mehr eine tragende Rolle in internationalen Aktionen zutraut. Und gerade das macht die Serie zu einem der besten Formate, die derzeit im Streaming-Sektor zu sehen sind. Es sind zum Schreien komische Charaktere versammelt, vom grenzgenialen Christopher Chung als IT-Spezialist mit fragwürdigen Flirt-Strategien bis zu Saskia Reeves als alternde Agentin, die es aber faustdick hinter den Ohren hat. Lowden gibt einmal mehr den liebenswerten, aber unfähigen River und Oldman suhlt sich in der Rolle des verwahrlosten, sarkastischen Teamleiters Jackson Lamb, für die er schon dreimal Emmy-Nominiert war.