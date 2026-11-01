Weihnachtsmärkte: Klagenfurt will neue Wege gehen

„Von der Lend mit dem Schiff nach Velden“

Geier hätte allerdings gerne noch eine zusätzliche Verbindung: „Am schönsten wäre es, wenn man von Lendhafen nach Velden mit dem Schiff fahren könnte.“ Derzeit ist das allerdings nicht möglich. Dafür müssten zunächst die zahlreichen Schlingpflanzen in der Lend beseitigt werden. Auf der Lend gibt es derzeit keine Passagier-Schifffahrt. Für die Zukunft sieht er dennoch großes Potenzial. Der Tourismus müsse so aufgestellt werden, dass auch Gäste aus dem Koralmbahn-Einzugsgebiet die Möglichkeit bekommen, die Klagenfurter Weihnachtsmärkte mit einer Schifffahrt zu verbinden. Gerade für Besucher aus Graz könnte das ein attraktives Angebot sein. Denn gerade dort gibt es eine große Nachfrage nach besonderen Adventerlebnissen.