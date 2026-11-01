Weihnachtsmärkte: Klagenfurt will neue Wege gehen

Bald öffnen die ersten Weihnachtsmärkte. Das vierte „Hafenknistern“ im Lendhafen findet heuer wieder statt. Auch am Neuen Platz und Alten Platz gibt es Adventmärkte. Langfristig braucht Klagenfurt eine Reform der Weihnachtstsmärkte, damit man für die Koralmbahn-Gäste noch lukrativer wird.
Ab 26. November warten beim Hafenknistern Kunsthandwerk, Schmuck und Geschenkideen von regionalen Betrieben auf die Besucher. Dazwischen bleibt genügend Zeit zum Plaudern, Gustieren und Händewärmen am Feuer. Mit den Lichtern, die sich im Wasser spiegeln, wird der Lendhafen einmal mehr zu einem besonderen Treffpunkt in der Adventzeit. Dass die Veranstaltung wieder stattfinden kann, war allerdings nicht selbstverständlich. „Wir haben alles getan, dass es das Hafenknistern wieder gibt. Als Förderung werden 30.000 Euro überwiesen“, sagt Wirtschafts-Stadtrat Julian Geier (VP).
Schon früher, nämlich am 14. November, öffnet der Christkindlmarkt am Neuen Platz seine Pforten. Unter den beleuchteten Platanen reihen sich die Stände mit Krippenfiguren, Weihnachtskugeln, Strickwaren und süßen Mitbringseln. Kärntner Wirte sorgen für kulinarische Schmankerln und schenken Punsch sowie Glühwein aus. Geöffnet ist sogar bis 23 Uhr – einem ausgedehnten Adventbummel steht also nichts im Weg.
Neue Akzente am Alten Platz
Auch am Alten Platz tut sich heuer einiges. Zwei große beleuchtete Eingangstore, neu gestaltete Hütten und leuchtende Figuren sollen für ein verändertes Erscheinungsbild sorgen. Beim Glühwein-Opening wird das neue Konzept erstmals sichtbar. Noch laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. „Derzeit ist der Lkw mit den Skulpturen und Bögen noch in Polen, am Mittwoch soll er in Klagenfurt sein“, sagt Teatro-Wirt Gerti Höferer.
Auch am Domplatz soll wieder mehr passieren. Für Stadtrat Geier ist klar, dass das gesamte Weihnachtsangebot der Landeshauptstadt langfristig weiterentwickelt werden muss. „Das Weihnachtskonzept für Klagenfurt gehört in den nächsten Jahren auf neue Füße gestellt. Die Standler sind sehr wichtig für mich. Aber am Christkindlmarkt wurde schon seit längerer Zeit nichts mehr verändert.“
Auch der Tourismus ist an guten Konzepten interessiert. Geld ist dank der Reform ja da. Eine besondere Rolle spielt dabei der Lendhafen. Auch heuer können Besucher die Weihnachtsmärkte entlang des Wörthersees bis nach Velden mit der Wörthersee-Schifffahrt erreichen.
„Von der Lend mit dem Schiff nach Velden“
Geier hätte allerdings gerne noch eine zusätzliche Verbindung: „Am schönsten wäre es, wenn man von Lendhafen nach Velden mit dem Schiff fahren könnte.“ Derzeit ist das allerdings nicht möglich. Dafür müssten zunächst die zahlreichen Schlingpflanzen in der Lend beseitigt werden. Auf der Lend gibt es derzeit keine Passagier-Schifffahrt. Für die Zukunft sieht er dennoch großes Potenzial. Der Tourismus müsse so aufgestellt werden, dass auch Gäste aus dem Koralmbahn-Einzugsgebiet die Möglichkeit bekommen, die Klagenfurter Weihnachtsmärkte mit einer Schifffahrt zu verbinden. Gerade für Besucher aus Graz könnte das ein attraktives Angebot sein. Denn gerade dort gibt es eine große Nachfrage nach besonderen Adventerlebnissen.
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