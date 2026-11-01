„Sehr bitter!“ Austria hadert mit Derby-Niederlage

Die Wiener Austria hat trotz beherzter Leistung eine 0:2-Niederlage gegen Rapid hinnehmen müssen. Trainer Max Uhlig zeigte sich danach enttäuscht über das Resultat, aber auch stolz auf die Leistung seiner Mannschaft.
Max Uhlig (Austria-Trainer): „Diese Niederlage fühlt sich natürlich sehr bitter an. Wir waren meiner Meinung nach vor allem von Minute 15 bis zum ersten Gegentor die dominantere und bessere Mannschaft. Leider konnten wir aus vielen Möglichkeiten kein Kapital schlagen, auch weil die letzte Überzeugung im Abschluss gefehlt hat. Die Elfmetersituation war dann natürlich ein Knackpunkt. Eine Niederlage im Derby fühlt sich immer schlecht an. Dennoch war es wichtig, so früh schon so eine ordentliche Leistung gezeigt zu haben. Es freut mich auch, dass die Fans nach Schlusspfiff lobende Worte für die Mannschaft gefunden haben.“
Johannes Hoff Thorup (Rapid-Trainer): „In den wichtigen Momenten des Spiels haben wir unsere Klasse gezeigt. Nach einem guten Beginn haben wir das Momentum verloren, aber nach dem Elfertor hatten wir wieder einen viel besseren Rhythmus. Davor waren wir nicht gut genug am Ball und mussten zu viel verteidigen. Unsere zwei Innenverteidiger haben eine sehr starke Leistung gezeigt. In der Pause bin ich nicht laut geworden. Es ist darum gegangen, den Spielern Lösungen zu zeigen. Laut werde ich nur, wenn ich sehe, dass die Spieler ihre Basics nicht erledigen, das war aber nicht der Fall.“
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