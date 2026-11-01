„Sehr bitter!“ Austria hadert mit Derby-Niederlage

Johannes Hoff Thorup (Rapid-Trainer): „In den wichtigen Momenten des Spiels haben wir unsere Klasse gezeigt. Nach einem guten Beginn haben wir das Momentum verloren, aber nach dem Elfertor hatten wir wieder einen viel besseren Rhythmus. Davor waren wir nicht gut genug am Ball und mussten zu viel verteidigen. Unsere zwei Innenverteidiger haben eine sehr starke Leistung gezeigt. In der Pause bin ich nicht laut geworden. Es ist darum gegangen, den Spielern Lösungen zu zeigen. Laut werde ich nur, wenn ich sehe, dass die Spieler ihre Basics nicht erledigen, das war aber nicht der Fall.“