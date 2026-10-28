„Job-Angebot“ im Web kostet Mann fast 10.000 Euro

Zu dem Betrug kam es laut Angaben der Polizei am Nationalfeiertag sowie am Dienstag. In einer Social-Media-App war der 34-Jährige auf eine Jobanzeige gestoßen, die das Blaue vom Himmel versprach. „Nachdem das Opfer den Link angeklickt und auf der Bewerbungsseite seine persönlichen Daten bekannt gegeben hatte, wurde er anschließend über einen Messenger-Dienst kontaktiert“, schildern die Ermittler.