Das sind die gefährlichsten aktiven Serienkiller

Ob in Podcasts, TV-Serien, Dokumentationen oder Filmen – Serienmörder verkörpern das abgrundtief Böse und üben gleichzeitig eine eigenartige Faszination auf viele Menschen aus. Namen wie John Wayne Gacy, Jack Unterweger, Jeffrey Dahmer, Ed Gein oder Ted Bundy haben sich längst ins öffentliche Bewusstsein gebrannt und sind zu düsteren Ikonen der Populärkultur aufgestiegen. Nicht nur Hollywood hat diese Ikonen des mörderischen Wahnsinns längst für sich entdeckt, auch die True-Crime-Literatur erlebt einen Boom.