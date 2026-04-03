DNA-Test beweist es
Ted Bundy war der Mörder von Laura Aime (17)
Am 27. November 1974 wurde ihr nackter Körper im US-Bundesstaat Utah gefunden. Laura Ann Aime war vergewaltigt und stranguliert worden. Nach mehr als 51 Jahren wurde nun der Mörder der 17-Jährigen endlich offiziell identifiziert: Es ist Ted Bundy, Amerikas wohl berüchtigster Serienkiller.
Aime wurde zuletzt am 31. Oktober 1974 auf einer Halloween-Party im Utah County gesehen. Sie verließ das Haus, weil sie kurz Zigaretten kaufen wollte, und kehrte nie zurück. Die Suche nach ihrem Mörder verlief im Sand, der Täter schien wie vom Erdboden verschluckt.
Es vergingen 15 Jahre, bis der Name Ted Bundy zum ersten Mal mit dem Fall Aimes in Verbindung gebracht wurde. Der zum Tode verurteilte Serienkiller legte 1989 kurz vor dem Gang zum elektrischen Stuhl ein Geständnis ab. Er gab an, mindestens 30 weitere Frauen auf dem Gewissen zu haben – darunter auch Aime.
Das Geständnis allein reichte nicht aus, um den Fall als gelöst zu den Akten zu legen. Die Ermittler konnten keinen Beweis dafür finden, dass Bundy auf das Teenager-Mädchen getroffen war und das Verbrechen verübt hatte. So blieb die Akte Laura Aime für weitere 37 Jahre ein Cold Case, bis neue forensische Methoden im Februar den Durchbruch brachten.
Auf einer Pressekonferenz erklärte der Sheriff von Utah County, Mike Smith, dass moderne DNA-Analysen von Körperflüssigkeiten am Opfer „Ted Bundy als Täter eindeutig identifiziert haben“.
1978 mordete er zum letzten Mal
Bundy soll zwischen 1974 und 1978 mindestens 30 Frauen in mehreren Bundesstaaten ermordet haben – vermutlich waren es mehr. Der Mord an Aime geschah kurz nach seinem Umzug nach Utah, wo er Jura studierte. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits mehrere Frauen getötet. 1978 verübte er seine letzten beiden Morde bei einem brutalen Angriff auf eine Studentinnen-WG in Florida. 1979 verurteilte ihn ein Gericht zum Tode.
Am 24. Jänner 1989 wurde Bundy im Staatsgefängnis von Florida auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. Seine letzten Worte: „Ich möchte, dass ihr meiner Familie und meinen Freunden meine Liebe ausrichtet.“
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