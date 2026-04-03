Ted Bundy war der Mörder von Laura Aime (17)

1978 mordete er zum letzten Mal

Bundy soll zwischen 1974 und 1978 mindestens 30 Frauen in mehreren Bundesstaaten ermordet haben – vermutlich waren es mehr. Der Mord an Aime geschah kurz nach seinem Umzug nach Utah, wo er Jura studierte. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits mehrere Frauen getötet. 1978 verübte er seine letzten beiden Morde bei einem brutalen Angriff auf eine Studentinnen-WG in Florida. 1979 verurteilte ihn ein Gericht zum Tode.