Burgenländer für Hofburg | Kandidat Wehrschütz?

Kandidat Wehrschütz? Das mit den beiden Burgenländern ist eine relativ klare Sache: Hans Niessl, Landeshauptmann im Burgenland von 2000 bis 2019, hat schon klar erklärt, dass er kandidieren möchte. Ob der 75-jährige Ex-SPÖ-Politiker von seiner eigenen Partei dabei unterstützt wird, ist allerdings mehr als fraglich. Niessls Landsmann Norbert Hofer dagegen war so knapp am Einzug in die Hofburg wie kein zweiter Blauer. Im zweiten Wahlgang der Präsidentschaftswahl 2016, dessen Ergebnis später nach Anfechtung durch die FPÖ aufgehoben wurde, erreichte Hofer 49,65 Prozent und unterlag damit Alexander Van der Bellen denkbar knapp. In der Wahl um die Nachfolge Van der Bellens würde man Hofer als Kandidat der mittlerweile so erstarkten FPÖ gute Chancen einräumen – bloß wird er sich dieser wohl nicht stellen. Auf die „Krone“-Frage, ob er noch einmal kandidieren würde, antwortete Hofer jetzt, er denke nicht, es habe auch bisher keine Versuche gegeben, ihn zu überreden. Und schließlich gebe es für alles im Leben den richtigen Zeitpunkt. Und so kommt wieder Christian Wehrschütz ins Spiel, der von manchen als möglicher von der FPÖ nominierter Kandidat gehandelt wird. Die Politik kommt zwar nach dessen eigener Aussage in seiner Lebensplanung nicht vor, aber wenn jemand auf den angehenden ORF-Pensionisten zukommen sollte, dann würde sich der Familienrat zusammensetzen und gemeinsam darüber beraten. Ein klare Absage klingt anders.