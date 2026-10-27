Frustration with ÖBB: No Ticket Without a “Smartphone”!

Five calls to the hotline, one correct answer

But Mr. Pichler doesn’t own one. “My husband says he certainly won’t be buying one of those touchscreen phones before he dies,” his wife grumbles. And: “I don’t know a single person over 80 who owns a smartphone.” What followed was a nerve-wracking obstacle course: Mrs. Pichler called the ÖBB hotline five times. Among other things, she was advised that her husband could also buy the ticket in person at the nearest ticket window. “The nearest ticket window is in Tulln—about an hour and a half away from us,” says Mrs. Pichler, who doesn’t find this funny at all.