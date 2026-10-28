Fluss-Paradies darf endlich wieder wilder sein

Platz für Fauna und Flora

Zu den kostbaren Schätzen des Pielachtales zählen der blitzblaue Eisvogel und der mächtige Huchen, auch Donaulachs genannt. Hier flosselt eine der letzten Populationen dieser eindrucksvollen Fischart. „Mit mehr Struktur und Raum fließt das kostbare Nass wie einst. Wir haben gemeinsam aus Achtung vor der Schöpfung gehandelt“, betonten Landesvize Stephan Pernkopf, Weinburgs Ortschef Michael Strasser, Landesfischermeister Karl Gravogl und Grundbesitzer Alexander Tacoli.

Verbesserter Hochwasserschutz

Die Renaturierung schafft aber nicht nur wertvollen Lebensraum, sondern verbessert auch den Hochwasserschutz durch Rückhaltezonen. 52 Hektar umfasst der Entwicklungskorridor, davon wurden 32 Hektar gekauft, entschädigt oder wertgleich getauscht. Rund 4,6 Millionen Euro fließen in das Projekt – unterstützt von EU, Bund, Land, Fischerei und auch der Gemeinde Ober-Grafendorf. Pernkopf: „Damit bekommt die Pielach ein Stück jener Freiheit zurück, die ihr einst durch Regulierung genommen wurde. Das Plätschern dazwischen klingt wieder nach unberührter Natur.“