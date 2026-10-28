Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Projekt an der Pielach

Fluss-Paradies darf endlich wieder wilder sein

Niederösterreich
28.10.2026 16:00
eßende Freude an der Pielach: Ortschef Strasser, Pernkopf, Fischerchef Gravogl, Grundbesitzer ...
eßende Freude an der Pielach: Ortschef Strasser, Pernkopf, Fischerchef Gravogl, Grundbesitzer Tacoli.Öko-Lokalaugenschein an der behutsam renaturierten Pielach.(Bild: NLK/Burchhart)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Lukas Lusetzky
Von Mark Perry und Lukas Lusetzky

Hier wird behutsam rückgebaut – das freut Eisvogel, Huchen und Co. Ein Öko-Lokalaugenschein der „Krone“ an der behutsam renaturierten Pielach in Niederösterreich.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wo die Wellen jetzt sanft mit dem Herbstlaub spielen, darf die Pielach wieder ihrer natürlichen Freiheit entgegenströmen. Denn die besondere Lebensader wurde von ihrem Korsett befreit – für Fische, Vögel und Pflanzen, aber auch für den Schutz der Menschen vor Hochwasser. Durch gezielte Aufweitungen, Totholzpakete und Buhnen wurde auf rund 5,6 Kilometern die Natur wieder in Urwildnis verwandelt. Alte Wanderhindernisse verschwanden, neue Biotope entstanden.

Platz für Fauna und Flora
Zu den kostbaren Schätzen des Pielachtales zählen der blitzblaue Eisvogel und der mächtige Huchen, auch Donaulachs genannt. Hier flosselt eine der letzten Populationen dieser eindrucksvollen Fischart. „Mit mehr Struktur und Raum fließt das kostbare Nass wie einst. Wir haben gemeinsam aus Achtung vor der Schöpfung gehandelt“, betonten Landesvize Stephan Pernkopf, Weinburgs Ortschef Michael Strasser, Landesfischermeister Karl Gravogl und Grundbesitzer Alexander Tacoli.

Verbesserter Hochwasserschutz
Die Renaturierung schafft aber nicht nur wertvollen Lebensraum, sondern verbessert auch den Hochwasserschutz durch Rückhaltezonen. 52 Hektar umfasst der Entwicklungskorridor, davon wurden 32 Hektar gekauft, entschädigt oder wertgleich getauscht. Rund 4,6 Millionen Euro fließen in das Projekt – unterstützt von EU, Bund, Land, Fischerei und auch der Gemeinde Ober-Grafendorf. Pernkopf: „Damit bekommt die Pielach ein Stück jener Freiheit zurück, die ihr einst durch Regulierung genommen wurde. Das Plätschern dazwischen klingt wieder nach unberührter Natur.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
28.10.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist heuer Österreichs schönster Ort
150.315 mal gelesen
Vorarlberg holt sich bereits den fünften Titel.
Adabei Österreich
Martina Reuter: Bodybuilding-Triumph in den USA!
109.256 mal gelesen
Martina Reuter nahm an ihrem allerersten Bodybuilding-Wettbewerb in den USA teil und freut sich ...
Österreich
Wie wird der Winter? Das sagen die ersten Trends
92.384 mal gelesen
Fix ist noch nichts – aber erste Trends lassen vorsichtige Prognosen für den heurigen Winter zu.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2069 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Innenpolitik
Kickl wettert über „skrupellose“ Meinl-Reisinger
1244 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger ist eines der Lieblingsziele von Herbert Kickls politischer Attacken.
Innenpolitik
Van der Bellen lässt mit „Volk“-Ansage aufhorchen
1094 mal kommentiert
Van der Bellen bei der Angelobung der Rekruten am Heldenplatz am Nationalfeiertag
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf