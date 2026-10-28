„Schlaraffen“ rufen wieder zur „Urbanisippung“ auf

Von Mitte Oktober bis April treffen sich die derzeit 27 humorvollen Gesellen wieder wöchentlich im Vereinslokal in der Palffygasse 27 zur sogenannten „Urbanisippung“. Jedes Treffen steht unter einem anderen Motto. Dabei wird auch eine eigene Sprache gepflegt: Wer ein Bier möchte, bestellt eine „Quell“, getrunken wird nicht – man „labt“. Auch die Rollen sind klar verteilt: Es gibt Oberschlaraffen, einen Kanzler und einen Zeremonienmeister. Helm, Schärpe und Schwert gehören zum Auftritt dazu.