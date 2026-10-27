Alu-Produzent steigt jetzt im Batteriesektor ein

Vergangene Woche führte Geschäftsführer Wolfgang Kitzler Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner durch das Firmengelände. Mit der Verpackungsproduktion komme jeder täglich in Kontakt. Reihe um Reihe fließen hier Lebensmittelverpackungen vom Band, wenn man einen Blick auf die riesige Produktionshalle wirft. In der Luft liegt ein angenehmer, klinisch-sauberer Geruch. „Auch Pharmaverpackungen und Kaffeekapseln werden bei uns foliert“, sagt der Geschäftsführer. Nachdem die Verpackung in Weinburg fertiggestellt ist, wird sie zu den Kunden weiter transportiert, die sie mit Schokolade, Kaffee und dergleichen für den Handel füllt.