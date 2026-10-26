Sturm „chancenlos“: Dritter Sieg für die Kinder!

Schöne Aktion im Rahmen der Bundesliga-Partie zwischen Sturm und Ried: Bereits zum dritten Mal traten drei Akteure der Grazer am Feld gegen 100 Kinder an. Und zum ebenso vielten Male durften sich am Ende die junge Garde durchsetzen.
Die Sturm-Akteure Lena Breznik, Mario Haas und Leon Grgic waren auf Revanche aus, denn die ersten beiden Duelle gingen jeweils an die Kinder. Doch schon vor Anpfiff war klar: Die Kinder sind voller Tatendrang. Gabriel aus Wels hielt in der Garderobe sogar eine motivierende Ansprache: „Wir haben Wochen lang auf diesen Moment gewartet. Leidenschaft, Schmerzen, wir können nicht mal mehr ein Schuhband binden! Aber diesen Sieg holen wir uns, lets goooo!“
Als Schiedsrichter der heiß umkämpften Partie wurde der deutsche Spielleiter und Incluencer „QualleXD“ ausgewählt. Er und die Zuschauer sahen clevere Spielzühe und jede Menge Teamgeist bei den Kids, die am Ende mit 3:1 siegreich blieben.
„Die Kinder waren dieses Mal extrem motiviert, wir hatten einfach keine Chance, aber es hat trotzdem wieder richtig Spaß gemacht“, meinte Sturm-Legende Mario Haas. Kronehit-Moderator Meinrad Knapp war begeistert: „Es war wieder ein unglaubliches Spiel, die Kids sind einfach unschlagbar.“
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