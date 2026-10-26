Sturm „chancenlos“: Dritter Sieg für die Kinder!

Die Sturm-Akteure Lena Breznik, Mario Haas und Leon Grgic waren auf Revanche aus, denn die ersten beiden Duelle gingen jeweils an die Kinder. Doch schon vor Anpfiff war klar: Die Kinder sind voller Tatendrang. Gabriel aus Wels hielt in der Garderobe sogar eine motivierende Ansprache: „Wir haben Wochen lang auf diesen Moment gewartet. Leidenschaft, Schmerzen, wir können nicht mal mehr ein Schuhband binden! Aber diesen Sieg holen wir uns, lets goooo!“