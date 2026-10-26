Beinahe-Notlandung von Heißluftballon in Graz

Spektakuläre Szenen am Nationalfeiertag im Westen von Graz: Vermutlich aufgrund der Windverhältnisse mussten die Piloten eines Heißuftballons ihr Luftfahrzeug kräftig absenken – Videoaufnahmen zeigen, wie es nur knapp über den Straßen und Wohnvierteln dahinschwebt. Beobachter befürchteten eine Notlandung, doch Polizei und Rettung konnten rasch Entwarnung geben.