Manhunt for Suspect
Burglar Failed to Break Through Armored Glass at Jewelry Store
An unknown man attempted to break into a jewelry store in Kirchdorf an der Krems around 3 a.m. on Monday. However, the attempt was unsuccessful because the suspect was unable to break through the inner bulletproof glass with his emergency hammer. He was forced to flee empty-handed. The police are asking the public for help in locating the burglar.
Presumably using an emergency hammer, an unknown man struck the storefront window of the jewelry store in Kirchdorf an der Krems several times. The window was severely damaged as a result.
However, the perpetrator was unable to break through the inner bulletproof glass. Thus, it remained an attempted break-in, and he fled empty-handed on a black e-scooter.
The manhunt, which was launched immediately, was unfortunately unsuccessful. An analysis of the surveillance camera footage yielded the following description of the suspect: presumably a teenager, slim build, wearing a black balaclava (with the letter “A” on it), a black hooded jacket, black pants, and black shoes with white soles. The black e-scooter had two round taillights.
The Kirchdorf an der Krems Police Department is accepting tips at 059133 4120.
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