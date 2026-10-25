Police Checkpoints
Speeder (20) Was Driving Almost Twice the Speed Limit
During laser speed checks in a 70 km/h zone on the B1 near Redlham (Upper Austria), police officers detected some surprisingly high speeding violations. The drivers caught speeding were pulled over and had their driver’s licenses suspended.
On Saturday afternoon between 4:30 p.m. and 5:10 p.m., a police patrol conducted laser speed checks on the B1 within the municipality of Redlham. During this time, several serious speeding violations were detected within the 70 km/h speed limit zone.
Two drivers—a 43-year-old and a 20-year-old, both from the Vöcklabruck district—were clocked at 126 km/h and 135 km/h, respectively. Due to their excessive speeds, their driver’s licenses were confiscated on the spot.
Another driver, a 24-year-old holder of a provisional driver’s license also from the Vöcklabruck district, was reported to the relevant district administration after being clocked at 114 km/h.
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