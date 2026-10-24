3. Practice in Austin
Ferrari the Pole Position Favorite? Hamilton Sets Fastest Time
Is Ferrari the clear favorite for pole position? In any case, Lewis Hamilton set the fastest time in the third free practice session in Austin. Qualifying starts at 11 p.m. (follow itHERE on the Sportkrone.at live ticker).
Lewis Hamilton set the fastest time in the third free practice session for the United States Grand Prix! The Ferrari driver lapped the Circuit of the Americas in Austin in 1:34.893 minutes, relegating Red Bull star Max Verstappen to second place. Third place went to his teammate Charles Leclerc.
Here are the results in detail:
Ferrari thus continued its strong performance in Texas. On Friday, Leclerc had won both practice sessions. In the final practice session on Saturday, however, Hamilton took the lead. Despite good pace, Verstappen had to admit defeat and was frustrated at times by the gear shifts on his Red Bull.
Behind the top three, the two Mercedes drivers, Kimi Antonelli and George Russell, finished in fourth and fifth place. Oscar Piastri came in sixth, followed by Audi driver Nico Hülkenberg and McLaren driver Lando Norris.
Track limits were once again a topic of discussion. Already on Friday, numerous lap times had been disallowed due to so-called track limit violations. In the third practice session as well, several drivers had their best times disallowed.
On Saturday evening, qualifying will determine pole position for Sunday’s Grand Prix.
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