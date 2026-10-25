NÖ-Bilanz: Wer zieht zu uns, wer wandert ab?

Neu im weiten Land

Konkret sind 17.805 Personen zugezogen, 14.783 im gleichen Zeitraum abgewandert. Die meisten neuen Niederösterreicher kommen aus dem Bundesgebiet sowie dem EU- und EFTA-Raum. So scheint das weite Land vor allem für Rumänen interessant: 2567 haben ihren Wohnsitz neu in Niederösterreich gemeldet, allerdings sind 2571 weggezogen. Auch Ungarn, Deutsche und Slowaken zieht es in unser Heimatbundesland. Bei den Nicht-EU-Ländern dominieren laut Österreichischem Integrationsfonds die Ukrainer: 2432 sind im Vergleich zu 2024 zugezogen. Verhältnismäßig gering sind die Zuwachsraten vor allem bei Afghanen und Kroaten.