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Bevölkerung wächst

NÖ-Bilanz: Wer zieht zu uns, wer wandert ab?

Niederösterreich
25.10.2026 07:30
1.729.541 Menschen lebten am 1. Jänner 2026 in Niederösterreich.
1.729.541 Menschen lebten am 1. Jänner 2026 in Niederösterreich.(Bild: P. Huber)
Porträt von Lukas Lusetzky
Von Lukas Lusetzky

Rund um den Nationalfeiertag präsentiert der Integrationsfonds traditionell die neuesten Zahlen für Niederösterreich. Wo kommen die neuen Niederösterreicher her, wer findet rasch Arbeit?

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Niederösterreich wächst! Am 1. Jänner 2026 lebten 1.729.541 im Land, davon 260.500 Personen mit ausländischem Geburtsort, das entsprach 15,1 % der Gesamtbevölkerung (Im Vergleich Wien: 41,3 %). Im Vergleich zum 1. Jänner 2016 ist der Anteil der im Ausland geborenen Bevölkerung um 2,9 Prozent gestiegen. Die am stärksten vertretenen Nationen waren Rumänien, Deutschland sowie die Türkei.

Woher kommen die Migranten, wer zieht aus Niederösterreich weg?
Woher kommen die Migranten, wer zieht aus Niederösterreich weg?(Bild: Diverse Fotografen honorarfrei)

Wiener Neustadt vor St. Pölten
In der Stadt Wiener Neustadt war der Anteil der im Ausland Geborenen mit 28,4 % am höchsten. Es folgen St. Pölten-Stadt mit 25,8 % und Krems mit 25,1 %. Die geringsten Anteile wiesen mit 4,7 % und 3,8 % die Bezirke Waidhofen an der Thaya sowie Zwettl auf.

Unter den niederösterreichischen Gemeinden wiesen Wolfsthal (50,4 Prozent) und Hainburg (44,1 %) die höchsten Anteile der Bevölkerung ohne Geburtsort in Österreich auf. Die beiden Kommunen mit den geringsten Anteilen von Migranten waren Bad Traunstein (0,7 %) und Altmelon (0,6 %).

Neu im weiten Land
Konkret sind 17.805 Personen zugezogen, 14.783 im gleichen Zeitraum abgewandert. Die meisten neuen Niederösterreicher kommen aus dem Bundesgebiet sowie dem EU- und EFTA-Raum. So scheint das weite Land vor allem für Rumänen interessant: 2567 haben ihren Wohnsitz neu in Niederösterreich gemeldet, allerdings sind 2571 weggezogen. Auch Ungarn, Deutsche und Slowaken zieht es in unser Heimatbundesland. Bei den Nicht-EU-Ländern dominieren laut Österreichischem Integrationsfonds die Ukrainer: 2432 sind im Vergleich zu 2024 zugezogen. Verhältnismäßig gering sind die Zuwachsraten vor allem bei Afghanen und Kroaten.

Nieder- als Kinder-Österreich?
Im vergangenen Jahr betrug die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau im weiten Land 1,36. Im Vergleich zu 2015 ist dies laut Integrationsfonds ein Rückgang (1,53). In Österreich geborene Frauen bekamen im Durchschnitt 1,27 Kinder (2015: 1,42), im Ausland geborene Frauen brachten 1,82 Kinder zur Welt (2015: 2,24).

Zwischen den im Ausland geborenen Müttern gibt es Unterschiede: In Afghanistan, Syrien und im Irak geborene Frauen bekamen 2025 im Schnitt 2,81 Kinder und Frauen mit Geburtsort in den Ländern des ehemaligen Jugoslawien 2,13 Kinder. Hingegen lag die durchschnittliche Kinderzahl bei Frauen aus sonstigen Staaten bei 1,43 Kindern.

Arbeitslosenquote
Interessantes findet sich auch im Bereich der Berufs- und Arbeitslosenquote. 2025 betrug die Zahl der Menschen ohne Job in Niederösterreich 6,3 Prozent – und damit etwas mehr als in Gesamtösterreich mit 6,1 Prozent. Die Quote unter den ausländischen Arbeitslosen lag allerdings mit 7,7 Prozent im weiten Land deutlich unter dem Bundesschnitt von 11 Prozent. Die Integration in den Arbeitsmarkt scheint also – wenn man das weltwirtschaftliche Umfeld berücksichtigt – relativ gut zu funktionieren...

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